RANKING UEFA, L'ITALIA A UN PASSO DAL SECONDO POSTO

21/09/2018

Dopo la prima giornata di Champions ed Europa League, l'Italia rosicchia altri decimi di punto all'Inghilterra e si avvicina al secondo posto. Le squadre italiane hanno portato a casa 4,214 punti in virtù delle vittorie di Lazio, Juve, Inter e Milan oltre al pareggio del Napoli. Perde qualche lunghezza invece l’Inghilterra, in virtù delle sconfitte di Tottenham e Manchester City. Ora la distanza tra le federazioni è inferiore a 0,5 punti (66,748 contro 66,297). L’Italia tiene anche a distanza di sicurezza la Germania (quarta con 61,070 punti) ma soprattutto la Francia, quinta con 51,498 punti.

Pochi ma significativi movimenti invece nel ranking per club. La Juventus rimane stabile al quinto posto nel ranking complessivo dietro a Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Sale l'Inter che dall'83esima posizione arriva grazie alla vittoria sul Tottenham alla 60esima. Stabile anche il Napoli fermo in 15esima posizione, mentre la Roma viene scavalcata dal Liverpool e si ferma in 14esima piazza. Salgono infine anche la Lazio (60esima) e il Milan che si porta in 83esima posizione perché le vittorie in Europa League che portano meno punti.