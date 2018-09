Ranking FIFA: l'Italia guadagna una posizione, Belgio e Francia in testa

20/09/2018

Nonostante l'avvio deludente in Nations League, l'Italia di Mancini può sorridere. La Nazionale azzurra infatti, ha guadagnato una posizione nel nuovo Ranking FIFA, passando dal 21° al 20° posto. Una buona notizia per l'Italia, la cui unica vittoria del 2018 risale all'amichevole contro l'Arabia. Sorrisi anche per il Belgio primo in classifica con la Francia, prima volta di un primato condiviso nella storia del Ranking.