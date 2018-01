RANKING FIFA: ITALIA SEMPRE 14A, COMANDA LA GERMANIA

18 gennaio 2018

Con solo 22 amichevoli disputate dallo scorso dicembre, non si registrano novità significative nelle prime posizioni del Ranking FIFA: l`Italia resta al 14° posto con 1052 punti e in testa ci sono sempre i campioni del mondo in carica della Germania, che guidano la classifica davanti a Brasile e Portogallo. Guadagnano due posizioni la Croazia, ora 15ª e l'Islanda, che sale al 20° posto del ranking. La classifica sara' aggiornata il 15 febbraio. Le prime 15 posizioni del Ranking FIFA 1. Germania 1602, 2. Brasile 1483, 3. Portogallo 1358, 4. Argentina 1348, 5. Belgio 1325, 6. Spagna 1231, 7. Polonia 1209, 8. Svizzera 1190, 9. Francia 1183, 10. Cile 1147, 11. Peru' 1128, 12. Danimarca 1099, 13. Colombia 1078, 14. ITALIA 1052, 15. Croazia 1048 (+2)