Rafinha, la fretta di prendersi l'Inter

25 gennaio 2018

Il giorno di Rafinha, oggi, a parole: le sue prime parole da interista, a parte i convenevoli nel giorno della firma del contratto, lunedì. Il giorno di Rafinha, domenica: forse. C'è Spal-Inter e si ipotizza la prima volta del neo-interista, ferme restando le parole di Spalletti (quattro giorni fa) quando diceva che "Rafinha va aiutato" e lo stato di forma fisica dopo una lunga assenza.



Serve essere pronti e pimpanti per far parte di un'Inter che cerca di ricontattare il capitolo-vittoria lontana quasi due mesi, con 8 partite (6 di campionato e 2 di Coppa Italia) che hanno messo fine ai sogni di gloria. Non a quelli -è bene dirlo- di centrare un posto in Champions League. Rafinha è un centrocampista-trequartista che può occupare varie posizioni. Dentro lui, fuori Joao Mario, quello -più o meno- è il ruolo, un posto di privilegio a patto che lo sappia sfruttare, quello che il portoghese non ha fatto, con una discesa verticale di rendimento. Domenica Spal-Inter: Rafinha avrà la sua prima chance?