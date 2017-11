Radu: "Questo è un derby Champions. Al ritorno sarà da scudetto. Spero"

16 novembre 2017

"Ogni derby -dice Radu- ha la sua storia: comincia appena esce il calendario, con i tifosi che ti ricordano la data dei derby. Ora siamo due squadre che stanno in alto in classifica e questo derby sarà molto importante. Sarà un derby da Champions più che un derby da Scudetto: speriamo di poter parlare di Scudetto nella sfida di ritorno".

"Sabato non ci saranno favorite: vincerà la squadra che ha più voglia, più cuore. E Milinkovic-Savic mi ha promesso che farà gol: mi auguro mantenga la promessa".

"Come ho trovato Immobile e Parolo dopo la batosta Mondiale? Gli siamo vicini, per gli azzurri è stata una tragedia, ma si rialzeranno come si rialzerà l’Italia".

"Non mi aspettavo mister Inzaghi così pronto dal punto di vista tecnico, ma già qualcosa si intravedeva in lui anche mentre faceva il calciatore".

"Un’opinione sul Var? Sta dando una grossa mano agli arbitri”.