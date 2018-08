RABBIA TORO: "GARA SPOSTATA DA ARBITRI"

19/08/2018

È Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, a presentarsi in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma al posto dell'allenatore Walter Mazzarri. "Non c'è il mister perché se viene prende 10 giornate", ha spiegato. "Spiace constatare che lo scorso anno siamo partiti con la Var che ci ha tolto tre punti, e oggi non c'è stata equità di giudizio. Nell'azione del nostro gol, Massa ha guardato il millimetro della scarpa di Aina. Poi non è stato fischiato un rigore netto a nostro favore, Iago Falque è stato spinto. Questa eè una partita che han spostato gli arbitri, e lo dico con grandissima amarezza", ha proseguito. "Mi spiace che Massa non abbia chiamato Di Bello per rivedere quella situazione, magari anche difficile". E ha ricordato: "L'anno scorso noi e la Spal siamo state le squadre più penalizzate". Petrachi ha poi analizzato la gara: "Il Toro a giocato una buona partita giocandosela alla pari con la Roma, e fa rabbia perdere partite del genere. Nel primo tempo non abbiamo fatto cose straordinarie, ma abbiamo tenuto bene il campo e avuto forse l'occasione più clamorosa.Nella ripresa abbiamo fatto meglio e meritavamo qualcosa in più. Poi faccio i complimenti a Dzeko per il gol bellissimo". Sui nuovi innesti ha aggiunto: "Le risposte sono ottime, sono contento, hanno subito dato l'impressione di poterci stare". "Possibili cessioni? Abbiamo un parco attaccanti importante, possibile che qualcuno ci venga a chiedere qualche giocatore. Valuteremo, non abbiamo l'esigenza di fare le cose per forza", ha concluso il ds granata.