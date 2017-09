Qualificazioni mondiali: Italia, playoff a Milano o a Torino

6 settembre 2017

Nel sorteggio del 17 ottobre le 8 migliori seconde saranno accoppiate in 4 sfide di andata e ritorno per assegnare gli ultimi pass disponibili per Russia 2018. In caso di parità, previsti supplementari e rigori. Le teste di serie saranno stabilite sulla base del ranking Fifa che verrà pubblicato il giorno prima.