QUAGLIARELLA: "LA SAMP NON SI PONE LIMITI"

4 novembre 2017

Fabio Quagliarella ha festeggiato gol e vittoria nel derby. “Un gol in questo derby mi mancava: l’atmosfera qui è magnifica. È stato una bella partita, combattuta da entrambe le squadre. Noi non ci poniamo obiettivi e limiti: siamo a inizio novembre, dobbiamo semplicemente continuare a mettere punti in cascina. Se do ancora uno sguardo alle convocazioni della Nazionale? Non lo do più perché so già chi convoca: diciamo largo ai giovani, anche se non sono da meno”, ha detto a Premium Sport.