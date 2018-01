QUAGLIARELLA: GIAMPAOLO IL NOSTRO TOP PLAYER

23 gennaio 2018

Fabio Quagliarella senza freni: protagonista nella Sampdoria, l’attaccante di Castellammare è a quota 15 nella classifica cannonieri. “Non esiste un vero segreto – ha detto a Tiki Taka – c’è l’amore per il lavoro, e il volersi sempre migliorare anche a 35 anni. Io sono molto critico verso me stesso. Giampaolo? E’ lui il nostro top player, facciamo quello che ci chiede e in campo ci divertiamo: i risultati si vedono”.