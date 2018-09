QATAR, INCIDENTE STRADALE PER SNEIJDER

20/09/2018

Doppio infortunio per Weslej Sneijder che, dopo aver subito un guaio fisico alla coscia, dovrà rimettersi in sesto dopo un incidente in auto. L'olandese, infatti, è stato immortalato dal sito ufficiale del Al-Gharafa con un vistoso collare dopo il colpo di frusta subito in seguito all'incidente.