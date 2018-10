PSG, VERRATTI: "TUCHEL COME ANCELOTTI, IO AL 100%"

03/10/2018

"Sì, sono al 100%. Ho avuto alcuni momento difficili l'anno scorso. Ho giocato molto con il dolore. Ora mi sento davvero bene, ho risolto tutti i miei problemi con gli adduttori". In un'intervista rilasciata a "Le Parisien" Marco Verratti si è raccontato a 360°, parlando delle difficoltà, anche e soprattutto a livello fisico incontrate negli ultimi due anni, e del rapporto con il nuovo tecnico Tuchel. "Assomiglia ad Ancelotti, è molto legato ai calciatori. Quello che piace a me e a tutta la squadra è che è molto diretto. A volte non dice cose belle, ma le dice. E' una brava persona e ti aiuta a seguirlo, a dare il 100% per lui - ha proseguito l'ex giocatore del Pescara - Sappiamo che lavora molto e che vuole il meglio da noi. Emery? Con lui era più complicato capire le cose, si vede che Tuchel è felice durante l'allenamento, ci alleniamo con il sorriso ma siamo sempre seri, sappiamo cosa facciamo".