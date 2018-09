PSG, TUCHEL ANNUNCIA: "BUFFON TITOLARE CON RENNES E REIMS"

22/09/2018

In casa Psg non c'è ancora un portiere titolare, o meglio, ce ne sono due. Tra i pali dei campioni di Francia continua infatti l'alternanza tra Alphonse Areola e Gigi Buffon, che non gioca dallo scorso 18 agosto ma si appresta a tornare titolare nelle prossime di campionato. "Buffon giocherà sia contro il Rennes sia contro il Reims" ha annunciato in conferenza stampa il tecnico dei parigini Tuchel.