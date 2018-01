PSG, THIAGO SILVA: "CON PASTORE TUTTO RISOLTO"

24 gennaio 2018

"Nello spogliatoio non c'è alcun problema". Thiago Silva, in un'intervista a Radio Globo, minimizza le voci di un clima teso tra i giocatori del Paris Saint-Germain. Il brasiliano era stato protagonista di una diatriba con Javier Pastore, dopo che l'argentino si era lamentato di presunte voci su un addio al club francese alimentate proprio dal capitano della squadra. "La stampa accresce le polemiche, non si parla né del nostro gioco né de delle partite. Le domande sono sempre controverse", ha aggiunto il difensore. "Tutto montato dalla stampa. Gli ho mandato un messaggio e ci siamo chiariti. Ho sempre avuto affetto per lui", ha concluso.