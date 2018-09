PSG, MBAPPE' MEGLIO ANCHE DI MESSI

19/09/2018

Il suo gol non è servito al Psg per strappare un punto ad Anfield Road, ma Kylian Mbappè entra comunque di diritto nella storia della Champions League. Con la rete segnata al Liverpool, infatti, l'attaccante campione del mondo con la Francia diventa il più giovane calciatore della storia a superare la doppia cifra in Champions: 11 reti a soli 19 anni e 272 giorni, battuta anche sua maestà Lionel Messi, che aveva dovuto attendere addirittura i 21 anni e 119 giorni per toccare quota 11.