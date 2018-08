PSG, BUFFON: "OGGI STO MEGLIO RISPETTO A 5 ANNI FA, CONTANO LE MOTIVAZIONI"

27/08/2018

Gigi Buffon si confessa a France Football e parla della sua esperienza al Psg: "Dopo quarant'anni in Italia non è mai facile cambiare la propria vita. Non avevo idea di come gli altri calciatori mi avrebbero accolto, ero anche un po' preoccupato per questo. A volte finiamo per costruirci una zona di comfort e, per paura o per pigrizia, ci rifiutiamo di andarcene perché la novità è sempre spaventosa. Eppure, io sono l'esatto opposto. Mi piace mettermi in gioco, sono una bestia da competizione, mi piace progredire, mi piace affrontare le difficoltà e provare a superarle. Oggi sto meglio rispetto a quando avevo 35 anni, sembra impossibile ma io sento che sto meglio rispetto a cinque o sei anni fa. Magari questo è possibile perché ho cambiato metodo di lavoro, ma credo che alla mia età sia tutta una questione di motivazioni”.