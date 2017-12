PROSINECKI: "MODRIC MIGLIOR CROATO DELLA STORIA"

26 dicembre 2017

Suker? No, grazie. E nemmeno Boban. Secondo Robert Prosinecki, ex giocatore del Real Madrid e del Barcellona, è Luka Modric il miglior calciatore croato di tutti i tempi. A Pep Guardiola, invece, Prosinecki assegna il titolo di miglior allenatore della storia. In un'intervista rilasciata al quotidiano balcanico Sportske Novosti, Prosinecki spiega di avere scelto Modric "a prescindere dai trofei che ha vinto con la maglia del Real Madrid". "L'ho indicato - spiega - per il modo in cui gioca e sta in campo, per come domina la scena: e' davvero impressionante. E' sicuramente uno dei giocatori-chiave per i successi del Real". Poi, su Guardiola: "E' il migliore che ho visto allenare. Veder giocare le sue squadre è un grande piacere: mi riferisco al Barcellona, al Bayern e adesso al Manchester City". Il dilemma fra Ronaldo o Messi non esiste, almeno per Prosinecki. "Il calcio di Messi è magico e irripetibile", ammette.