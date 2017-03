Procura Figc: chiesti 6 anni di squalifica per Izzo

3 marzo 2017

Stessa sanzione richiesta anche per l'ex calciatore dell'Avellino, Francesco Millesi e per Luca Pini, all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. Atletico Torbellamonaca, entrambi accusati dello stesso tipo di illecito. Per il calciatore del Cagliari, Fabio Pisacane, così come per il calciatore irpino Raffaele Castaldo e per gli altri ex Avellino, Mariano Arini e Raffaele Biancolino, la richiesta è stata di 6 mesi di squalifica e 30 mila euro di ammenda per violazione dell'articolo 7 Cgs, com. 7 "per aver violato il dovere di informare la procura federale". Per l'ex presidente e ora amministratore unico dell'Us Avellino, Walter Taccone, la sanzione richiesta è di 9 mesi di inibizione più 45 mila euro di ammenda.



IZZO: "STO VIVENDO UN INCUBO"

Immediata la reazione del difensore del Genoa, Armando Izzo: "Una stangata, non me l'aspettavo. Uscirà tutta la verità, ma in questo momento sto vivendo un incubo". Il calciatore è entrato da poco nel giro della Nazionale di Ventura: "Sono cose che vedrà il mio avvocato, emergerà tutta la verità per uscire da questa storia. Ho paura di perdere tutto, la Nazionale come i figli. Con il ct Ventura ho parlato in occasione dello stage, tutti mi hanno sostenuto e mi sono vicini".