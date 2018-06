PROCURA FEDERALE: DEFERIMENTO PER ATALANTA E PERUGIA

8 giugno 2018

Scambio dal valore fittizio. Questa è l'accusa con la quale Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l'Atalanta ed il Perugia. I due club, infatti, si sarebbero resi protagonisti in negativo nell'operazione che ha portato il giovane Gianluca Mancini dalla società umbra a quella bergamasca. Il valore di mercato del classe '96 sarebbe di superiore rispetto a quello comunicato dalle due società, motivo per il quale è arrivato il deferimento anche per alcuni tesserati: tra questi i due presidenti, Santopadre e Percassi, e i dirigenti Goretti e Sartori.