Primavera - L'Inter rivede il Tricolore, Zaniolo fa fuori la Juve: finale con la Fiorentina

06/06/2018

L'Inter Primavera batte la Juve 1-0 grazie al gol di Zaniolo e conquista il pass per la finale-scudetto di categoria. Come l'anno scorso (e come anche al Torneo di Viareggio) a contendere lo Scudetto ai nerazzurri campioni in carica sarà la Fiorentina che ieri ha superato l'Atalanta. L'appuntamento per i ragazzi di Vecchi è ora per sabato prossimo alle 20.45 quando al Mapei Stadium di Reggio Emilia sfideranno i pari età di Bigica.