PREZIOSI: "MOLTO DISPIACIUTO PER ROSSI"

23 gennaio 2018

"Mi dispiace tantissimo. Non e' un vecchio problema fisico e non me l'aspettavo. Avrei voluto vederlo gia' a Torino. Speriamo di potercelo godere piu' avanti". Lo ha detto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, a proposito di Giuseppe Rossi, al quale e' stato riscontrata una lesione muscolare al retto femorale anteriore della coscia destra.