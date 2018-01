PREZIOSI: “NESSUN PROFILO IDONEO PER LA CESSIONE DEL GENOA”

15 gennaio 2018

“Resto sempre dell’idea di voler fare un passo indietro, ma non ho trovato ancora candidati idonei che mi dimostrino di avere la capacità per portare avanti il Genoa”. Non chiude alla cessione il presidente Enrico Preziosi intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport: “Non vorrei che in futuro si possa avere da ridire per un’operazione troppo frettolosa. Sul mercato ci muoveremo solo nelle zone del campo che riterremo necessarie, ma senza grandi cambiamenti”.