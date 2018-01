PRESIDENTE FIGC, TAVECCHIO: "NESSUNA CANDIDATURA DALLA SERIE A"

12 gennaio 2018

Concluse a Milano le consultazioni fra la commissione ristretta della Lega Serie A e le componenti federali, a due giorni dalla scadenza del termine per le candidature per le elezioni della Federcalcio, da presentare entro il 14 gennaio. La Serie A, come confermato da Carlo Tavecchio, non ha presentato candidature singole e così i candidati ufficiali, al momento, sono Gabriele Gravina (Lega Pro), Damiano Tommasi (Aic) e Cosimo Sibilia (Dilettanti).