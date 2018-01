Presidente Figc: cominciato a Milano l'ultimo round per le nominations In Lega, l'incontro della Serie A con tutte le componenti. Le candidature vanno presentate entro domenica

12 gennaio 2018

Via alle consultazioni, a Milano, fra la commissione ristretta della Lega Serie A e le componenti federali, a due giorni dalla scadenza del termine per le candidature per le elezioni della Federcalcio, da presentare entro domenica 14 gennaio. Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la componente con il peso maggiore (34%) in Figc, è stato il primo a presentarsi davanti ai rappresentanti della Lega Serie A, il commissario Carlo Tavecchio, il presidente del Torino, Urbano Cairo, quello della Lazio, Claudio Lotito, l'ad del Milan, Marco Fassone, e quello della Juventus, Beppe Marotta.

Poi gli incontro col presidente dell'Associazione degli arbitri, Marcello Nicchi, quello dell'Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, quello della Lega B, Mauro Balata, quello dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, al momento l'unico formalmente candidato alla presidenza della Figc, e infine il n.1 della Lega Pro, Gabriele Gravina. Alle 16 la riunione dei venti club di Serie A, in programma alle 16, per le valutazioni conclusive in vista delle elezioni: non è escluso che la Lega non prenda una posizione unitaria.

LE LEGA PRO CANDIDA GRAVINA A Firenze questa mattina si è svolta l'assemblea della Lega Pro per indicare il candidato prescelto per la presidenza federale. Scontato l'esito: la Lega Pro ha candidato il suo presidente, ovvero Gabriele Gravina, 64 anni, a capo della Lega Pro da 22 dicembre 2015 e riconfermato il 15 novembre 2016.

"L'assemblea ha votato all'unanimità la mia piattaforma programmatica alla candidatura alla presidenza federale. Da questo momento lavorerò in queste 48 ore per completare questa piattaforma e presentare nei termini la mia candidatura". Così il presidente della Lega Pro Carlo Gravina che aggiunge: "L'unanimità è un motivo d'orgoglio per me, lo è per la Lega a dimostrazione che il lavoro di questi due anni è stato un lavoro di squadra da cui emerge un messaggio fondamentale: quando fai squadra puoi vincere assieme e si vince bene. Spero sia un buon auspicio per il confronto elettorale in federazione". Gravina spiega poi di aver avuto "il piacere di un incontro" con il presidente della Lega dilettanti Cosimo Sibilia: "Abbiamo continuato a parlare dei problemi del calcio - racconta - ma credo che tutto sia legato alla posizione della Lega di serie A. Non sono particolarmente ottimista su alcune indicazioni ma dobbiamo portare avanti, ciascuno di noi, per il proprio ruolo e responsabilità, un percorso che non ci porti a fare un nostro interesse ma l'interesse per il calcio italiano".

PER I DILETTANTI C'E' SIBILIA E' durato circa un'ora l'incontro fra il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, e la commissione della Lega Serie A per discutere dei programmi e delle proposte della Lega Serie A in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. "Abbiamo avuto un incontro cordiale in cui sono state ribadite le varie posizioni sulla Lega di Serie A, sulla Lega Dilettanti e la Federazione. Nel pomeriggio avrò il Consiglio direttivo seguito dall'assemblea, poi presenteremo il nostro programma", ha dichiarato Sibilia all'uscita dagli uffici della Lega. Per il numero 1 dei Dilettanti, l'incontro "è stato positivo, vedremo le successive determinazioni. Io posso dire che c'è la possibilità di scendere in campo e come al solito sarò al servizio delle nostre società. Si deve capire che il calcio di base e quello di vertice devono ricostruire quell'asse storico che c'è sempre stato". Scontato dunque anche il nome di Sibilia candidato per la Lega Diettanti. Cosimo Sibilia, 59 anni, è presidente della Lega Dilettanti dal 28 gennaio 2017 e dallo scorso 27 marzo è vicepresidente vicario della Federcalcio.

