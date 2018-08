PRESIDENTE FEDERCALCIO TEDESCA: "DOVEVO DARE PIU' SUPPORTO A OZIL"

19/08/2018

Il presidente della Dfb, la Federcalcio tedesca, Reinhard Grindel, ha ammesso che avrebbe dovuto supportare maggiormente Mesut Ozil quando il centrocampista è stato bersaglio di "attacchi razzisti". "Avrei dovuto prendere più chiaramente posizione e schierarmi al fianco di Ozil. Quegli attacchi erano inaccettabili, avrei dovuto trovare le parole adatte. Mi dispiace che si senta deluso dalla Federazione. Per me è sempre chiaro che vinciamo insieme e perdiamo insieme, sarebbe assurdo dare la colpa a un solo giocatore per la nostra eliminazione", ha detto a Bild.