PRESIDENTE DELLA PREMIER, I CLUB PENSANO A BLAIR

19/09/2018

Su media inglesi spunta un nome importante per la prossima presidenza della Premier League. Stando al Daily Mail, infatti, Tony Blair sarebbe uno dei candidati principali emersi durante l'ultima riunione dei club. Per sostituire Richard Scudamore, che ha annunciato le dimissioni dopo 20 anni alla guida del campionato inglese, servirà una figura all'altezza della situazione e il nome dell'ex Primo Ministro è uno dei più caldi del momento. Gli altri in lizza sembrano essere Gavin Patterson e Barney Francis.