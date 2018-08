PRANDELLI: "MANCINI? COMPITO COMPLICATO. VORREI TORNARE AD ALLENARE IN ITALIA"

27/08/2018

"Il compito di Mancini è complicato, le grandi hanno pochi giovani titolari, dovrà cercare in altre squadre. Purtroppo sarà la Nazionale a far fare esperienza internazionale a questi giovani". Ha detto l'ex ct azzurro Cesare Prandelli a Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai. "Siamo molto competitivi fino ai 20 anni, quest'anno le nostre squadre Under 19 e Under 17 sono arrivate in finali europee, poi c'e' un muro ai 20 anni e dobbiamo buttarlo giù - ha aggiunto - Serve un progetto tecnico tra Lega e federazione, dovremmo avere più attenzione nei confronti della Nazionale". A proposito del suo futuro ha sottolineato che la sua volontà è quella di tornare ad allenare, ma in Italia: "Ho rifiutato tante proposte all'estero, non fa per me. Voglio lavorare qui, ho tanta motivazione e voglia di ricominciare. Mi piacciono le sfide".