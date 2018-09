PRANDELLI: "HO VOGLIA DI ALLENARE IN ITALIA"

04/09/2018

Cesare Prandelli conferma la voglia di tornare in serie A: "Mi piacerebbe allenare di nuovo in Italia, all'estero da un punto di vista sportivo ho trovato difficoltà a far capire certi concetti a causa della lingua". Così l'ex ct azzurro: "Mancini toccherà i tasti giusti di Balotelli, Chiesa può veramente esplodere: deve solo migliorare sotto porta".