Prandelli difende Cassano: "È una scelta molto matura"

25 luglio 2017

"Credo che si tratti di una decisione molto onesta, che avvalora tutto quello che ho sempre pensato di questo ragazzo. Antonio ha valori importanti, è fortemente legato ai suoi cari, alla sua famiglia. E prendendo una decisione di questo tipo, in questo momento dell'anno sono convinto che abbia avuto rispetto di tutti: dei tifosi del Verona, della città, ma anche del presidente e di tutta la società - ha proseguito l'ex ct azzurro in un'intervista a Repubblica - Non ha voluto rimanere in un posto senza avere l'anima giusta per starci, i giusti stimoli. Sono convinto che sia stata una decisione fortemente sofferta, ma allo stesso tempo molto dignitosa. Gli va fatto un grande applauso. Mi dispiace perché poteva regalare ancora giocate importanti: dispiacerà ai tifosi del Verona ma anche a tutti gli appassionati di questo nostro sport. La sua storia la conosciamo, sappiamo bene di cosa è capace con la palla al piede” ha affermato.



Prandelli ha poi speso due parole per il ritiro di Totti: “Cassano e Totti sono stati compagni e amici, hanno giocato insieme e ho avuto il piacere di allenarli. La storia di Totti ha commosso l'Italia, quelle parole sono vive dentro di noi: "Aiutatemi, ho paura". Una frase d'effetto che ai giovani farà riflettere. Dice che nessuno è infrangibile". Poi un riferimento alle analogie tra i due ormai ex calciatori: "Sono diversi, ma, qualcosa in comune c'è. Un bisogno. Senza la sua famiglia secondo me Antonio non ci può stare, e allora ha preferito lasciar perdere soldi per avvicinarsi alla moglie Carolina e ai figli. Scelta che, ripeto, ho trovato di una grandissima maturità, e che dimostra lo spessore della persona".