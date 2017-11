PORTOGALLO: RONALDO NON CONVOCATO PER LE PROSSIME DUE AMICHEVOLI

3 novembre 2017

Il ct del Portogallo Fernando Santos ha deciso di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista delle due amichevoli con Arabia Saudita e Stati Uniti, in programma il prossimo 10 e 14 novembre. Il fuoriclasse del Real Madrid infatti non è stato convocato per le due sfide. Sono tre invece gli 'italiani' presenti nella lista. Si tratta dei giocatori dell'Inter Cancelo e Joao Mario e dell'attaccante del Milan Andrè Silva.