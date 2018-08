PORTOGALLO, I CONVOCATI: CONFERMATA L'ASSENZA DI CR7

31/08/2018

Sono 25 i convocati di Fernando Santos in vista delle sfide contro Croazia (6 settembre) e Italia (10 settembre) per la Nations League. Assente, come preannunciato, Cristiano Ronaldo. Ecco la lista: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton); Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Luis Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), e Rúben Dias (Benfica); Bruno Fernandes (Sporting), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis); André Silva (Sevilha), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Gelson Martins (Atlético Madrid), Gonçalo Guedes (Valência) e Rony Lopes (Mónaco)