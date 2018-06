Pordenone, il cambio logo è virale

12/06/2018

L'ACCUSA DI AVER IMITATO LA JUVE

Ripercorrendo gli ultimi 7 giorni social del club neroverde, l'annuncio del cambio logo era stato dato come una prova per superare una "crisi d'identità". Il vecchio simbolo della società friulana infatti era stato accusato di essere un'imitazione del vecchio stemma della Juventus. Da qui, come hanno già saputo fare in passato, i social media manager dei Ramarri hanno sfruttato l'occasione per diventare virali.