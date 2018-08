PONTE GENOVA, FIORENTINA: "SAREBBE OPPORTUNO FERMARSI E RISPETTARE IL LUTTO IN SILENZIO"

16/08/2018

La Fiorentina ritiene che, dinanzi a tragedie come quella avvenuta a Genova, tutto passi in secondo piano. Sarebbe opportuno che, in questo momento, anche il mondo del calcio si fermasse a riflettere e rispettasse in silenzio il lutto che ha colpito decine di famiglie. Il calcio è passione e divertimento ma questo è il momento del dolore e tutti dovremmo fermarci e stringerci intorno a Genova ed alle sue vittime.