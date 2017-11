POCHESCI: "IL CALCIO ITALIANO E' FINITO"

11 novembre 2017

"Oltre che ad avere perso contro una squadra di profughi, ci siamo fatti pure menare. Il calcio italiano è finito. Ecco cosa accade a portare tutti questi stranieri in Italia: non c'è più un italiano che mena. Se andiamo fuori dal Mondiale perdiamo tutti: ci dobbiamo svegliare". Sandro Pochesci, allenatore della Ternana, non usa tanti giri di parole, quando viene chiamato a commentare la sconfitta dell'Italia in Svezia.