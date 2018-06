PLAYOFF SERIE B, STELLONE: "PARTITA PIU' IMPORTANTE DELLA NOSTRA VITA"

15/06/2018

"Ho già deciso chi giocherà domani e l'ho già comunicato alla squadra. Il giorno prima della partita preferisco sempre comunicarlo prima ai giocatori, perché devono sapere con chi giocano accanto o davanti". Così il tecnico del Palermo Roberto Stellone che, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della finale play-off si Serie B contro il Frosinone: "Dovremo essere pronti a ogni cosa perché sarà la partita più importante della nostra vita. Consideriamo che loro con un 1-0 vanno in A, non pensiamo che sia già fatta. Dobbiamo fare tutto tranne che avere il pensiero di avere già vinto. Mi aspetto una gara da 10 in pagella sotto l'aspetto dell'atteggiamento, rispettiamo l'avversario che è di grande qualità".