PLAYOFF SERIE B, LONGO: "LORO SI SENTONO PIU FORTI, VEDREMO"

15/06/2018

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di ritorno dei playoff di B contro il Palermo il tecnico Moreno Longo ha chiesto equità di giudizio all'arbitro La Penna: "Dovremmo fare una partita di grande aggressività, dovremmo togliere a loro fonte di gioco perché hanno calciatori di grande livello. Servirà un grandissimo atteggiamento, questa è la base. Arbitro? Confidiamo in una situazione passata nella partita disputata da Chiffi. È vero che Murawski andava espulso per il cazzotto ai danni di Gori. Sappiamo che per forza di cose siamo a credito ma di gran lunga per quanto riguarda errori e torti arbitrali e lo sanno anche gli arbitri, noi però chiediamo e lo faccio io a nome di tutti che le cose vengano fatte sempre nella maniera corretta per entrambi. Non chiediamo nulla di più se non che ci sia rispetto e correttezza. Sicuramente il signor La Penna farà di tutto per disputare un'ottima gara. Nestorovski? Credo che le loro dichiarazioni derivano dal fatto che si sentono più forti. Ovviamente lo dovranno dimostrare, c'è un tappeto verde che darà il suo verdetto. Benissimo le loro dichiarazioni, ma noi ce la giocheremo".