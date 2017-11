PJANIC: "POSITIVO NON AVER PERSO"

31 ottobre 2017

Il pareggio con lo SPorting ha lasciato l'amaro in bocca alla Juve, ma Pjanic vuol vedere il bicchiere mezzo pieno. "E' un peccato non aver chiuso il discorso della qualificazione - ha spiegato -. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo dove abbiamo facilitato il loro gioco". "Nella ripresa siamo stati più alti e abbiamo fatto meglio e siamo riusciti a trovare il pareggio grazie al bel gol di Higuain: la cosa buona è che non abbiamo perso - ha aggiunto -. Adesso prepareremo le partite di campionato e poi penseremo alle altre due sfide di Champions. Avremo il Barcellona a Torino e giocheremo per vincere".