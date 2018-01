PJACA: GOL IN AMICHEVOLE ALL'ESORDIO CON LO SCHALKE

7 gennaio 2018

Buona la prima con lo Schalke per Marko Pjaca. Il giocatore croato, arrivato in prestito dalla Juventus, ha fatto il suo esordio con la nuova squadra in amichevole andando subito in rete. Sua la prima rete dello Schalke nel successo ottenuto per 2-1 contro il Genk. Pjaca ha fatto il suo ingresso in campo all'inizio della ripresa.