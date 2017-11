PIRLO: "RITIRO? SCELTA PONDERATA"

10 novembre 2017

"Era da un po' che ci pensavo. Non è stata una scelta del momento ma ponderata, arrivata al momento giusto. Adesso mi sento bene". Lo ha detto Andrea Pirlo a Sky, a pochi giorni dal ritiro dal calcio giocato. "Le emozioni dell'ultima partita? Non è stato un fulmine a ciel sereno, era un qualcosa che avevo già deciso - ha aggiunto l'ex giocatore di Juventus, Milan e Inter - Ad agosto avevo già pensato di chiudere la carriera dopo l'ultimo anno di contratto. Gli acciacchi hanno cominciato a farsi sentire, non volevo arrivare a trascinarmi sul campo".