Pirlo: "Questa Juve può eliminare il Barcellona"

20 marzo 2017

Andrea Pirlo, la Juve e il Barça, due anni dopo la finale di Berlino. Allora andò come sappiamo: l'amara sconfitta e la sensazione/certezza di aver perso un'occasione. E adesso? Adesso "questa Juve ha la capacità per eliminare il Barcellona". E' l'opinione di dell'ex bianconero e attuale centrocampista del New York Fc, sulla sfida di Champions che vedrà opposte le formazioni di Allegri e di Luis Enrique.



I confronti fra il 2015 e oggi: "Saranno partite diverse", ha avvertito in un'intervista a 'Sport'. "Sarà un'altra Juve e sarà un altro Barcellona. Inoltre, questa volta non è una finale, ma in un turno eliminatorio di 180 minuti. Penso che vedremo un buon calcio". Per Pirlo, "la Juve ha una squadra molto forte e se vuole raggiungere la finale si deve giocare contro i migliori. Non credo - ha aggiunto - che sia una squadra in costruzione, hanno grandi giocatori, sta cercando di trovare il giusto equilibrio".

E il lavoro di sacrificio di Mandzukic "è essenziale per giocare con i quattro attaccanti". Da Pirlo parole di elogio per Rincon, "è un giocatore importante, può aiutare e dare tanto se l'allenatore lo fa giocare".