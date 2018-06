Pirlo, Gilardino e Batistuta: futuro da allenatori

1 giugno 2018

Futuro da allenatore per Andrea Pirlo. L'ex centrocampista, che ha dato l'addio al calcio settimana scorsa a San Siro, è pronto per il corso allenatori che inizierà lunedì 4 giugno a Coverciano. Pirlo sarà in ottima compagnia: iscritti anche altri campioni come Alberto Gilardino, Batistuta e Thiago Motta. Con loro anche Paolo Cannavaro, Matuzalem, Daniele Bonera, Jose Antonio Chamot e Paolo Montero. Il corso terminerà il 19 luglio dopo 210 ore di lezione per conseguire i titoli "Uefa B" e "Uefa A".