Pioli: "Juve? No, contano Lazio e Coppa Italia. Voglio vincere"

30 gennaio 2017

Così il tecnico che ha sollevato classifica e umori a vette fino a due mesi fa impensabili prende la parole, in queste ore di vigilia, parlando a Inter Channel. Sfida che arriva cinque giorni prima di Juve-Inter. Ma questo, diciamo, non pesa.

"La Coppa Italia è un obiettivo importante. Daremo tutto il meglio per vincere. La Lazio sta facendo un ottimo campionato e ha dei valori. E' una partita da dentro o fuori, senza appello".

"A gennaio siamo cresciuti. Le vittorie danno fiducia, l'ambiente è positivo e vincere contro la Lazio vuol dire garantirci la semifinale di Coppa Italia. Ma la Lazio, ripeto, ha grandi qualità, l'abbiamo battuta, ma nel primo tempo ci aveva fatto soffrire parecchio".

"Il nostro cammino in campionato dobbiamo sudarcelo gara dopo gara, si finisce il 28 maggio, noi dovremo fare il massimo, poi dipende anche dalle altre squadre. Non abbiamo fatto niente ed è giusto vivere questi momenti con la giusta serenità".

"So che a San Siro ci saranno tanti tifosi e questo è un motivo in più per dare il massimo e fare bene".