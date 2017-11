PIOLI: "ITALIA? OCCASIONE PER IL RILANCIO"

14 novembre 2017

“Fa male pensare a un Mondiale senza l'Italia, ma in altri Paesi disfatte di questa portata sono diventate occasioni per rilanciare un intero sistema. Mi auguro possa avvenire lo stesso anche da noi". Lo ha detto Stefano Pioli commentando all'Ansa la mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali di Russia 2018. "Sicuramente è un colpo durissimo per tutto il movimento del calcio italiano - ha continuato l'allenatore della Fiorentina - ma, come detto, l'auspicio a questo punto è rimboccarsi le maniche e adoperarsi tutto al suo rilancio”.