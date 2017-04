Pioli: "Conte, Simeone dietro la porta? Io la apro, ma non vedo nessuno"

6 aprile 2017

Si riparte dopo l'inatteso ko con la Samp: "E' stata una amara sorpresa, non ce l'aspettavamo. Un calo generale, e dobbiamo reagire subito, ritrovare l'entusiasmo che avevamo, quello spirito.Ma non ho dubbi vedendo come i ragazzi lavorano ogni giorno, la loro attenzione su tutti i particolari".

Uscito Gagliardini, si è spent la luce del centrocampo. "Gagliardini è un giocatore molto bravo, uno che dà ordine. Ma senza nulla togliere a lui, prima che arrivasse Kondogbia e Brozovic insiene avevamo fatto ottime partite insieme".

La Champions League è un miraggio? " Inutile nascondere che sia un obiettivo molto, molto difficile, ma lo è sempre stato visto come stanno andando le tre davanti. Di sicuro dobbiamo dare tutto e fare tutto per sfruttare anche la minima occasione, se si presenta. Cominciando a vincere subito, contro il Crotone".

Come si sente in questo momento? "Sono molto felice di essere all'Inter, sono motivato e sereno e so benissimo che tutto quelo che mi sono conquistato in carriera l'ho fatto soffrendo e sudando".