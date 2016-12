Pioli: "Con la Lazio conta solo vincere. Il resto non m'interessa"

20 dicembre 2016

Caso-Jovetic, cosa dire?

"Se ne è parlato abbastanza. Non vado oltre. Chiamerò i giocatori che mi danno qualcosa dal punto di vista fisico e mentale".

Tante assenze, cosa cambia?

"La rosa è ampia, ci siamo preparati al meglio".

Terzo posto, la fiducia quanto è grande?

"La gara con la Lazio è molto importante, la Lazio è forte e in forma, ha 7 punti più di noi. E' una gara fondamentale: conta solo far bene domani sera".

I suoi due anni alla Lazio: cosa ricorda con più piacere?

"Sono stati due anni intensi, importanti. Ma ora sono molto concentrato sulla partita. Il passato è passato".

Inter-Lazio, un anno dopo.

"Non guardo cosa è accaduto all'Inter in questi dodici mesi. Devo guardare avanti".

L'Inter e il collettivo, l'Inter e i singoli. Cosa conterà di più domani?

"Conta tutto, l'organizzazione e la qualità dei singoli che ti possono far vincere una partita con le giocate decisive".

Il mercato di gennaio?

"E' un discorso a parte. La società sa cosa bisogna fare e quel che potremo, lo faremo".

Conta il risultato, domani?

"Conta il risultato, certo. Vale per domani e vale per sempre, sono i risultati che ti danno fiducia e autostima. Domani conta vincere, giocare bene o male è una cosa secondaria".

Kondogbia come sta?

"Lo vedo convinto, positivo, ha voglia di aiutare la squadra, questo conta".

Melo, due turni di squalifica. Cosa è successo?

"Non lo so, vedrò fra poco Melo, anche la società sta lavorando sul tema".

Manca Medel. Quanto le manca?

"E' un giocatore importante, ha qualità tecniche e morali. Proveremo a recuperarlo per la sosta, anche se è difficile possa giocare contro l'Udinese".

L'Inter che squadra è: troppo possesso palla?

"L'Inter è una squadra che ha tante risorse. Ma io ai miei sto cercando di far passare questo messaggio. L'importante è non prendere gol, perché poi un gol noi lo sappiamo fare comunque".