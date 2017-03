Petardi fuori dalla sede della Juventus

14 marzo 2017

Fuori programma, a metà pomeriggio. Un gruppo di tifosi del Porto ha esploso alcuni petardi davanti alla sede della Juventus, in corso Galileo Ferraris. Sul posto ci sono agenti in tenuta antisommossa, ma la situazione è al momento tranquilla. Davanti agli uffici del club bianconero si era radunato un centinaio di sostenitori della squadra lusitana, in attesa di trasferirsi allo 'Juventus Stadium' per il ritorno degli ottavi di Champions.



Si è trattato di un fenomeno comunque isolato, visto che a due ore dall'inizio del match tutto procede in maniera tranquilla e all'esterno dello Stadium, dove sono già arrivati i sostenitori del Porto, non si segnalano anomalie.