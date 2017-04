Pescara-Milan 1-1: fa tutto il Milan e sono tutti scontenti

LA PARTITA

L'autogol di Paletta, in stretta connessione col liscio di piede di Gigi Donnarumma, apre la sfida dell'Adriatico (12') facendo vestire ai milanisti i panni più scomodi: quelli degli inseguitori. Un omaggio indebito agli zemaniani, intorno al quale nasce una sfida strana: rossoneri avanti tutti, e subito; pescaresi molto dediti alla difesa e ai contropiede, appena possibile. La necessità dei 3 punti, si sa, è generale: al Milan serve per restare aggregato al giro d'Europa, al Pescara per quell'uno per cento di idea-salvezza, che ha il sapore dell'impossibile.

Il 4-3-3 di Montella cerca di fare tendenza, ma davanti a Fiorillo le palle-gol sono davvero ridotte al minimo, Deulofeu è il solo che cerca di scappare, Bacca resta nella gabbia di Campagnaro e Bovo, Ocampos non incide come vorrebbe/dovrebbe e per il sospirato gol del pareggio, occorre attendere il finale di tempo (42') con un'incursione di Deulofeu, un po' di pasticci nell'area di casa e la girata risolutiva di Pasalic, quasi a tu per tu con l'incolpevole Fiorillo.

Primo tempo che si esaurisce così. Col Milan che trova il gol al secondo tiro in porta (il primo di Sosa, parato) e il Pescara che si regala l'1-1 senza aver mai tirato fra i pali di Donnarumma, che rimugina -e si vede- su quel liscio e quando ha il pallone fra i piedi cerca soluzioni sbrigative e indolori: palla fuori e non pensiamoci più. Se possibile.

Ripresa. E le linee di gioco e giudizio non si scansano da quelle precedenti. Il Milan che cerca improbabili tracce in zona-gol, ed è Pasalic il solo che provi a dare qualche scossa, con l'ausilio di Deulofeu, ma è poco per piegare le retrovie avversarie. E il Pescara che s'ingegna in qualche contropiede manovrato, ma senza arrivare mai in zona-brivido. Montella cerca di dare la scossa... tanto attesa, ovvero l'ingresso di Lapadula per lo stanco Bacca dopo un'ora. Ci può pensare l'ex?

L'ex Lapa ci prova, ma alla lunga ai rossoneri vengono meno le energie per pressare e attaccare, e in qualche occasione la difesa si fa trovare scoperta, inducendo a qualche cattivo pensiero. Montella dà fondo alle alternative, per così dire, Locatelli e Kucka che se la sono giocata a lungo come titolari.

L'1-1 non serve a nessuno, ovvio. E il finale di partita si accende con palloni avvelenati in un'area e nell'altra, abbastanza clamoroso quello sui piedi di Lapadula al 36', ma il suo tiro incoccia gambe avversarie. A questo punto, nella confusione che si genera, c'è da aspettarsi di tutto. O niente.

Su quel niente c'è il palo di Romagnoli al 40', che spegne il grido rossonero. Un sussulto, nell'assalto finale. E nei cinque minuti di recupero un gran tiro sempre di Lapadula è rimbalzato alla disperata da Campagnaro.