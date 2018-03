Pescara, esonerato Zeman: in pole per sostituirlo c'è Epifani

4 marzo 2018

Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. Al tecnico boemo è costata cara la sconfitta (decima stagionale) in casa del Cittadella per 2-0 (reti di Iori e Kouame). Il presidente Daniele Sebastiani ha preso la sua decisione e il nome che circola con maggior insistenza per sostituire il boemo in panchina è quello di Massimo Epifani, il tecnico della Primavera.