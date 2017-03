Perin, Florenzi e Rossi: tre uomini e una gamba per rientrare in campo

22 marzo 2017

Tre uomini, tre talenti colpiti dalla sfortuna ma pieni di coraggio per tornare più forti di prima. Perin (legamento crociato anteriore sinistro e crociato anteriore destro ko), Florenzi (legamento crociato anteriore sinistro ko) e Giuseppe Rossi (legamento crociato del ginocchio destro ko) hanno dovuto fare i conti con diversi gravi infortuni ma non hanno mai mollato e, anzi, con un po' di ironia e tanto buonumore il recupero è decisamente più semplice. Su Instagram il portiere del Genoa ha pubblicato un'immagine tratta dal celebre film "Tre uomini e una gamba", dove al posto di Aldo, Giovanni e Giacomo ci sono appunto i tre giocatori: Perin, Florenzi e Giuseppe Rossi. In una scena del film, Giovanni dice che il suo falegname "con 30mila lire la farebbe meglio". E così ecco la battuta di Perin, a cui una gamba nuova farebbe molto comodo: "Investiamo questi 30 sacchi ragazzi".