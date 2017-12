Pep: "La prossima Champions? La vince chi ha Messi"

28 dicembre 2017

In fondo, il Barcellona l'ha "inventato" lui, Pep Guardiola. E viceversa: è la panchina dei blaugrana che ha reso Pep forse (o senza forse) il miglior tecnico dell'ultimo decennio. E insieme a questi due giganti (squadra e allenatore) non può mancare il Migliore: Leo Messi. Sono gli inscindibili protagonisti di un modo di fare calcio (e di vincere) che è ancora una scuola, tiki taka compreso. O escluso.



Così, nonostante una stagione fin qui sensazionale con il Manchester City, primo in Premier League con 19 vittorie su 20 partite e qualificato per gli ottavi di Champions League, Pep Guardiola è convinto che sarà un'altra squadra a vincere la coppa dalle grandi orecchie. Parlando in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri contro il Newcastle, Guardiola ha avuto un simpatico botta e risposta con un cronista inglese a proposito della favorita per la Champions League. "Dove gioca Messi?", ha chiesto il tecnico spagnolo al giornalista. "Nel Barcellona", è stata la risposta. "Quindi sono loro i favoriti", ha replicato ancora Guardiola.