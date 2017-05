Paulo Sousa: "Sesto posto? Vinciamole tutte, poi vediamo"

12 maggio 2017

Finale di stagione un po' così: amaro e tribolato, ma con un inatteso sesto posto da poter conquistare. Firenze non sogna, vive questa stagione di addii (Paulo Sousa sicuro, Bernardeschi forse, i Della Valle chissà) in un clima che non è disteso, ma nemmeno angosciato. Arriva la Lazio, terribile avversario di questi tempi: vince sempre, segna 5 gol (media) a partita. Per Paulo Sousa, la terz'ultima delle gare in Viola.



"La Lazio -dice- è molto forte: singoli e collettivo, la convinzione nel gioco che fanno e le ripartenze che sono sempre velenose". E' il suo modo di guardare in casa altrui. E la casa fiorentina? "Sono tranquillo, io devo pensare ad allenare e a vincere. E la voglia di vincere viene prima della corsa al sesto posto, è la base per tentare di conquistare un posto in Europa". C'è bisogno dei tifosi, le va di fare un appello? "Non serve. Non ho bisogno di invitarli, loro sono sempre presenti nella storia del nostro club e nella vita di tutti i giorni". Bernardeschi ci sarà o no? "Ha avuto un periodo in cui non è stato bene, per questo è stato in panchina. Se gioca domani? Vedremo, ci sarà come tutti gli altri".